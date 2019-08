Le ministre fédéral des PME, des Indépendants et des Classes moyennes, Denis Ducarme (MR), lui répond : l'actuel gouvernement fédéral, bien qu'en affaires courantes et minoritaire au parlement, gère la question.

"La vocation du gouvernement en affaires courantes est justement de gérer ce genre d’urgences, explique le ministre. L’implication du gouvernement actuel est totale. Je partage le souhait de voir mis un place un nouveau gouvernement fédéral le plus rapidement possible mais je veux apaiser la FEB : le travail opéré en particulier sur le Brexit, les initiatives prises, rencontrent les objectifs que nous nous étions assignés il y a plusieurs mois au niveau des douanes, etc. On sera prêt."