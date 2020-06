La proposition de loi réformant l’interruption volontaire de grossesse (IVG) modifie la législation actuelle en trois points majeurs : allongement du délai légal de 12 à 18 semaines de grossesse ; dépénalisation totale de l’IVG ; et raccourcissement du délai de réflexion de six à deux jours (entre la première consultation chez un spécialiste et la pratique de l’IVG).