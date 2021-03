L’évolution de la situation épidémique ces derniers jours en Belgique est inquiétante. “Ne nous voilons pas la face : on est à point de rupture potentiel (500 lits USI) et gare à l’exponentiel…”, a ainsi averti Yves Van Laethem, porte-parole Interfédéral Covid 19, lors de la traditionnelle conférence de presse de 11h ce mardi. Plusieurs clusters auraient notamment été constatés ces derniers temps sur les lieux de travail.

Vu les circonstances, le Premier ministre Alexander De Croo a décidé de tenir une conférence de presse à son tour à 17h30 ce mardi pour faire le point, après avoir rencontré après-midi les fédérations d’entreprises.

"Nous ne sommes plus dans une situation stable, mais ascendante", a d'emblée indiqué le Premier ministre. "Ce n'est pas totalement inattendu mais il faut tenir bien cela à l'oeil. Je sais qu’il y a une demande de perspective pour des assouplissements, mais maintenant ce n’est pas le moment de le faire. Il faut à tout prix éviter une troisième vague", a-t-il ajouté.

Alexander De Croo insiste: "Continuez le télétravail"

"Concernant le télétravail, j'ai conscience que c'est quelque chose de lourd pour les travailleurs. Mais on constate que depuis quelques semaines, beaucoup plus de gens retournaient sur leur lieu de travail. Or il faut prendre toutes les précautions à ce niveau. Je demande à ce que dans les semaines à venir, on respecte cette règle du télétravail. C'est important. Si on continue à bien suivre ces règles, il ne faudra pas durcir les mesures", a déclaré Alexander De Croo.

"Et si on veut tout faire pour obtenir de nouveaux assouplissements, dans tous les domaines d'ailleurs, il est important de respecter cette règle de télétravail pour continuer à maîtriser cette épidémie", a-t-il encore ajouté.

Pierre-Yves Dermagne a ensuite pris la parole et a répété la demande d'Alexander De Croo de poursuivre le télétravail. Le ministre fédéral du Travail a ajouté que les autorités allaient mettre en place un mécanisme qui permettra un retour au travail en toute sécurité dans les prochaines semaines.

Le patron de la FEB, Pieter Timmermans s'est aussi exprimé. Selon lui, le télétravail doit être maintenu dans les prochaines semaines. "C'est une mesure importante dans la lutte contre le coronavirus et les entreprises ont tout à gagner à ce qu'il n'y ait pas de troisième vague."

Plus de gens retournent au travail, vraiment?

Outre la Fédération des entreprises de Belgique, étaient notamment représentés à cette entrevue de mardi l'union des entrepreneurs Unizo et le réseau flamand d'entreprises Voka. Ce dernier entend éviter à tout prix une troisième vague de coronavirus mais plaide également pour prendre des mesures visant le bien-être au travail. "De plus en plus de collaborateurs sont confrontés à des problèmes de santé mentale (...), nous allons donc demander de prévoir des moments de retour" en entreprise, avait déclaré l'administrateur délégué du Voka, Hans Maertens, avant la réunion. "Nos enquêtes révèlent que plus de 45% des entreprises pratiquent encore le télétravail en tout ou en partie, et ces chiffres restent stables", avait-t-il poursuivi.

Toujours avant la réunion, le Premier ministre avait souligné que les données concernant la mobilité démontraient que "nous sommes repassés, en terme de trafic, au-dessus des chiffres d'octobre", soit avant la deuxième vague.

Pour les représentants patronaux, ces chiffres peuvent s'expliquer par la météo maussade, la peur de prendre les transports en commun et la hausse de l'activité économique. "Il n'y a pas de lien entre l'augmentation du trafic et une baisse du télétravail", estimait ainsi Pieter Timmermans, pour qui il y a plus de monde sur les routes "parce qu'on travaille plus et qu'il y a moins de chômage temporaire".