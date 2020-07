Dès janvier 2021, vous pourriez en effet faire partie des 10 000 résidents bruxellois de plus de 16 ans tirés au sort et invités par les autorités publiques à prendre part au débat démocratique. Oui, vous lisez bien ! Et, précisons-le d’emblée, il ne s’agit pas ici d’une obligation légale, comme on la connaît actuellement dans notre pays pour les jurés des procès d’assises. C’est une invitation.

Toutes les thématiques, qu’elles soient éthiques, économiques, sociales, environnementales ou encore budgétaires, peuvent être abordées au sein de cette commission délibérative mixte", cadre d’emblée Magali Plovie (Écolo), présidente du Parlement francophone bruxellois et porteuse du projet.