Les bourgmestres socialistes de l'arrondissement de Huy-Waremme plaident pour l'émergence des communautés de communes, a annoncé vendredi leur président fédéral, annonçant des démarches imminentes en ce sens auprès du Gouvernement wallon.

Regroupées au sein de la "conférence des élus Meuse-Condroz-Hesbaye", les 31 communes que compte l'arrondissement de Huy-Waremme ont travaillé de concert dans le cadre de la crise sanitaire. Entre autres initiatives, la structure a réalisé plusieurs marchés groupés, dont un pour l'acquisition de masques de protection à destination des professionnels du secteur médical, et un second afin de permettre à chaque habitant de disposer d'un masque de confort.

"Au vu de l'efficacité démontrée et de la pertinence de cette échelle pour la coordination des actions, nos bourgmestres socialistes sont plus que jamais convaincus que les communautés de communes doivent émerger pour gérer plus efficacement le territoire. Il nous faut à présent une base légale et je suis convaincu que les autres partis politiques partagent cet avis", commente le président de la fédération socialiste de Huy-Waremme.

"Notre député wallon Christophe Collignon interpellera donc le ministre Dermagne en vue de l'adoption d'un décret reconnaissant les communautés de communes. Il conviendra d'y associer un financement substantiel leur permettant d'assurer leurs missions", ajoute Eric Hauphenne.

Les bourgmestres huy-waremmiens souhaitent en outre que s'engage une réflexion sur les dotations communales. Ils prônent le positionnement des provinces comme pouvoir référent en matière de sécurité, ainsi que l'intégration de la gestion des services d'incendie dans leurs compétences.