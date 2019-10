Qu’importe qu’il n’y ait pas de gouvernement ou de majorité stable au Parlement. Une proposition de loi visant à "supprimer la prescription des délits sexuels graves commis sur des mineurs" a été déposée à la Chambre, fin septembre, et est en voie de réunir une majorité alternative. Des députés du SP.A, de la N-VA, du CD&V, de Défi, de l’Open VLD et du MR ont cosigné le texte. Ensemble, ces six formations réunissent 73 députés sur les 150 que compte l’assemblée fédérale. Quasiment une majorité.