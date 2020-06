A l'issue de la séance plénière du Sénat qui a validé vendredi la candidature de l'Ecolo Thierry Detienne comme juge à la Cour constitutionnelle, les sénateurs PS se sont réunis dans le grand escalier de la haute assemblée le poing levé.

Ils souhaitaient de cette manière rendre hommage à l'Américain Georges Floyd et affirmer leur combat contre le racisme. "Nous nous opposons aux propos racistes tenus de plus en plus souvent au sein même de l'Assemblée...et en dehors", ont indiqué les sénateurs socialistes, en référence à la campagne menée par la N-VA et le Vlaams Belang à l'encontre de Zakia Khattabi, la précédente candidate de verts au poste de juge. "Le racisme n'est pas une opinion mais un délit. Il faut le rappeler sans cesse, le combattre toujours, le banaliser, jamais."

© Belga



La séance plénière du Sénat a également été mise à profit par les sénateurs N-VA pour arborer un masque jaune et noir au couleur de la Flandre, à l'inverse du président du MR, Georges-Louis Bouchez, qui est venu voter avec son désormais célèbre masque aux couleurs du drapeau belge, noir-jaune-rouge.