Les congrès de participation de la N-VA, du CD&V et de l’Open VLD ont validé mardi soir la mise en place du gouvernement flamand Jambon Ier. Et dévoilé le casting ministériel. La N-VA obtient 4 ministres, en plus de la ministre-Présidence, tandis que le CD&V en obtient trois et deux pour l’Open VLD (10 ministres en tout). Les informations n’avaient pas encore été confirmée à l’heure d’écrire ces lignes.

Jan Jambon (N-VA) sera le ministre-Président. À 59 ans, le ministre de l’Intérieur sortant, ex-candidat au poste de 1er ministre, succède à Bourgeois.

Ben Weyts (N-VA) devient ministre de l’enseignement. Le ministre flamand de la Mobilité sortant bénéficie d’une solide expérience et d’une forte popularité en Brabant flamand. Sa présence est incontournable. Il obtient un poste très convoité et sur lequel lorgnait Theo Francken, dont il est proche. Mais deux ministres N-VA issus de la même province pouvaient difficilement intégrer le même exécutif. Francken est pressenti comme leader de l’opposition fédérale, comme chef de groupe à la Chambre. Une rumeur parle de la présidence du parti.

Zuhal Demir (N-VA). La secrétraire d’État à l’Égalité des chances sortante est un poids lourd à la N-VA, incontournable en Limbourg. Elle reçoit l’Energie et l’Environnement.

Matthias Diependaele (N-VA), chef de groupe sortant, député, est issu de Flandre orientale devient ministre des Finances.

Benjamin Dalle (CD&V) devient ministre flamande en charge des Affaires bruxelloises.

Hilde Crevits (CD&V), figure de proue des chrétiens-démocrates flamands, deviendrait vice-ministre-présidente et en charge de l’Economie.

Wouter Beke (CD&V), président du parti avait remplacé Kris Peeters au gouvernement fédéral après son départ pour l’Europe. Il était l’un des candidat préssentis pour le 16. Il obtient le la santé.

Bart Somers (Open VLD), 55 ans, ex-ministre-Président flamand et président de l’Open-VLD, bourgmestre de Malines, sera ministre de l’intégration.

Le 10ème ministre n'est pas encore connu. Il reviendra à l'Open-Vld.

Gwendolyn Rutten, présidente de l’Open VLD, était pressentie pour devenir ministre flamande. Son choix aurait renforcé les chances d’Alexander De Croo d’entrer au “16”. Vers 22 h, cette piste se refroidissait alors que Maggie De Block, ministre de la Santé, était citée avec insistance