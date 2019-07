5

Deux fois moins de navetteurs d'ici 10 ans: "Bruxelles se comporte comme une île au milieu du désert"

Le ministre fédérale de la Mobilité émet "les plus grands doutes" sur les points de la déclarations de politique générale du gouvernement bruxellois en matière de mobilité. François Bellot (MR) estime que ces mesures auront de sérieuses conséquences économiques pour les entrerprises bruxelloises qui auront de plus en plus de mal à recruter des travailleurs.“Cela va faire le bonheur de la Région wallonne et de la Région flamande”. Il en appelle à la mise en œuvre d’une vision interfédérale pour la mobilité.