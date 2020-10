Depuis le début de l’épisode de crise au MR, la question des statuts du parti libéral a souvent été évoquée. Actes constitutifs des organisations politiques, ces règles internes régissent la vie interne du parti. Bien que, il faut le reconnaître, c’est surtout en cas de doute ou de conflit que l’on s’y replonge pour déterminer ce qu’il est possible (ou non) de faire. Et s’il y a bien une chose sur laquelle les statuts du MR sont clairs, c’est qu’il n’existe pas de procédure spécifique pour la destitution du président du parti.