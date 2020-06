Le PTB n’est pas pro-Russe ou pro-Assad, il est surtout anti-américain.

La semaine dernière, en commission des Relations extérieures de la Chambre, les députés votaient sur une proposition de résolution visant à augmenter l’apport financier de la Belgique pour gérer la situation humanitaire dans la région d’Idlib en Syrie. Un texte porté par des députés Écolo-Groen et PS.

Le texte a passé l’étape de la commission, le vote est revenu positif. Mais, et c’est ce qui a étonné des élus et un certain nombre d’observateurs, le PTB s’est abstenu. Pourquoi ? Parce que le PTB soutient le régime de Bachar al-Assad ? "Non, je n’ai aucune sympathie pour lui", se justifie le député PTB Nabil Boukili. "Cette proposition que nous partageons sur le fond induit un biais politique qui n’a rien à faire dans ce texte et qui pourrait même le déforcer." Le député PTB vise la phrase de la proposition qui demande au gouvernement belge "d’appeler les forces armées russes et syriennes à cesser toute attaque directe à l’encontre des civils, ainsi que les attaques qui visent indifféremment les civils et les combattants et de mettre fin aux autres violations graves du droit international humanitaire".