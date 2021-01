Deux figures de la collaboration flamande, August Borms et Staf De Clercq, figurent dans la galerie des "Vlaamsche Koppen" en page 125 d’une édition spéciale de la revue Newsweek éditée par le Parlement flamand (dont coût : 90 000 euros) à l’occasion de ses 50 ans d’existence.

Selon Newsweek (en vente en librairie), les deux hommes "ont contribué à l’émancipation de la langue et du peuple flamands". Les deux noms figurent parmi d’autres grandes pointures : J.F. Willems, H. Conscience, A. Rodenbach, A. Daens, F. Van Cauwelaert, C. Huysmans et L. Gevaert.

Et dire que si Borms, De Clercq et leurs amis nazis avaient gagné la guerre, le Parlement flamand et la démocratie n’auraient jamais vu le jour dans notre pays…