Le bourgmestre sortant de Neufchâteau, Dimitri Fourny (CDH), a réagi à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Une décision qui devrait conduire le gouverneur de la Province de Luxembourg à valider les élections communales qui se sont tenues à Neufchâteau le 16 juin 2019 – le scrutin avait déjà dû être recommencé après une suspicion de fraude électorale lors de celui du 18 octobre 2018.

Dimitri Fourny a publié sa réaction sur son compte Facebook : “La Cour constitutionnelle vient de se prononcer. Elle considère que l’impossibilité pour les étrangers de ne pas s’inscrire au second scrutin comme électeurs ne constitue pas une violation de la constitution ! Dès lors, le Gouverneur de la Province va devoir valider les secondes élections en l’état dans quelques jours ou semaines. Le groupe Agir ensemble est fier du travail et des importants projets qui ont été réalisés sous cette législature, lesquels marqueront durablement le visage de notre commune. Nous continuerons à œuvrer pour le bien commun et le développement de notre belle commune. Merci à toutes et tous pour votre soutien !”.

Dimitri Fourny sait que la validation des élections entraînera son renvoi dans l’opposition. En effet, sa liste a obtenu le même nombre de siège que celle de son rival Yves Evrard (MR). On sait déjà que la liste 3e liste (un siège) s’associera avec celle d’Yves Evrard qui va retrouver ainsi un maïorat perdu en 2012. Avec sans doute une implication directe au Parlement wallon. Yves Evrard siège actuellement à Namur comme suppléant de Willy Borsus (devenu ministre). Il ne pourra pas cumuler une fonction de député avec celle de bourgmestre. Lorsqu’on se penche sur la liste des suppléants qui pourraient monter à Namur en remplacement d’Yves Evrard, on constate que beaucoup d’entre eux sont échevins ou bourgmestres. Que vont-ils faire ? S’ils choisissent tous leur mandat local il faut aller jusqu’au 5e suppléant de la liste MR pour la circonscription de la province de Luxembourg pour trouver un candidat qui ne devra pas choisir.