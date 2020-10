Exceptionnellement, le président de la Chambre Patrick Dewael (Open Vld) orchestrera les débats entre les députés au Parlement européen . Le lieu a été choisi pour permettre aux 150 députés d’être présents tout en respectant les règles sanitaires liées à l'épidémie de coronavirus. Après la déclaration gouvernementale d'hier, les députés belges sont de retour pour le traditionnel débat autour de cette déclaration.

Les députés prennent place dans l'hémicycle et la séance débute. Patrick Dewael rappelle les règles de la séance: le gouvernement peut intervenir à tout moment pour amener des précisions.

La N-VA en premier

Peter de Roover (N-VA) prend la parole en premier. "Permettez-moi tout d’abord de souhaiter bonne chance au gouvernement : il était temps. Mais je ne sais pas si l’on trouvera d’accords sur d’autres points." Avec une métaphore cycliste, il reproche d'entrée de jeu à l'Open VLD d'avoir obtenu le 16 rue de la Loi tout en étant seulement le 7ème parti le plus important du pays.

"Des annonces ronflantes et du marketing... La déclaration politique semble être positive mais contient peu de choses concrètes", selon lui. "Dans cette déclaration gouvernementale, on peut lire 10 fois 'le cas échéant', 55 fois "analyser' et 61 fois 'évaluer'. On ne trouve pas ou peu le mot réformer. J'ai l'impression que vous ne dirigez pas un gouvernement mais un bureau d'étude", lance Monsieur De Roover. "C'est un ensemble de phrases creuses pour cacher les désaccords. Une touche de positivisme."

Le chef de groupe N-VA s'attaque ensuite à une "politique budgétaire floue": "vous dites qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts en page 41 et vous annoncez en page 45 que l’effort budgétaire total sera réparti selon la clé suivante : 1/3 de dépenses, 1/3 de recettes, 1/3 divers. Attendons de voir ce que ce divers comprend."

Il souligne ensuite une confusion sur le montant des pensions annoncé. Brut ou net ? Les membres du nouveau gouvernement étaient déjà en désaccord sur ce point ces derniers jours. Sur cette question, Raoul Hedebouw (PTB) intervient pour la deuxième fois et se fait féliciter pour "sa participation au gouvernement, vu qu'il le défend si bien" par Monsieur de Roover. Le député du PTB lui demande ce que pense la N-VA, "brut ou net ? ". "Ca devrait être du net", répond la N-VA.

"En ce qui concerne la politique en matière de sécurité, vous voulez visiblement continuer certaines réformes de la suédoise. Plus d'argent encore ? Si vous l'avez et que l'argent est bien utilisé, c'est une bonne chose", continue de Roover.

Ensuite, "comment les paroles courageuses de votre secrétaire d'Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, vont faire quand elles vont se heurter aux discours activistes d'Ecolo-Groen. Je vais commander quelques paquets de chips et regarder ça attentivement."

"Ce gouvernement arc-en-ciel empêche une majorité de ce pays de jouer un rôle politique. Vous refusez de vous attaquer au chantier institutionnel et vous vous contentez d'un projet marketing. C'est une occasion ratée. Nous allons combattre ce gouvernement de façon correcte, sur le contenu. Je partage les questionnements des Flamands qui travaillent, économisent et investissent. Avec convictions, nous voterons contre ce gouvernement', conclut de Roover.

Groen ensuite

Kristof Calvo ne tenait pas spécialement a s'exprimer mais le voilà devant les députés. Il cite Johan Cruyff, "chaque inconvénient a son avantage".

Après quelques minutes de parole. Il est questionné par plusieurs députés sur le programme ambitieux annoncé concernant la SNCB : voulez-vous en faire une entreprise privée ? Comment allez-vous financer vos intentions ? Monsieur Calvo estime qu'il ne faut pas opposer toujours le privé et le public et qu'ils peuvent tous les deux aider la SNCB a améliorer le service proposé. A la question des financements, il répond que les discussions budgétaires vont suivre et passe sur le sujet de l'asile et la migration.

Nouvelle question, cette fois-ci de Theo Franken (N-VA), ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et Migration.

"Après une période difficile sur le plan personnel pour vous (pas de nomination comme ministre après de longues négociations), vous êtes là devant nous. Je vous respecte pour ça. La déception est devenue un partie intégrante de la vie politique et vous êtes un politique de qualité. Mais vous annoncez une politique plus humaine, un nouveau code de la migration et, selon une source journalistique, votre secrétaire d'Etat responsable de la migration souhaite d'avantage de retours. Est-ce plus humain ça ? Ensuite, les visites domiciliaires. D'après cette source, c'est apparemment oui pour le CDV et c'est non pour Groen et écolo. Vous en pensez quoi ?"