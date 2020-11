"J'aimerais donner une perspective, mais donner de faux espoirs n'est pas une bonne chose. Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit sur l'été". De Croo a rappelé que les vacances aux sports d'hiver cette année à cause du virus "sont fortement déconseillées". Il reste à voir comment les voyages vont évoluer par la suite. "Nous devons d'abord maîtriser le virus", a déclaré M. De Croo.

Dans tous les cas, les tests de dépistage du coronavirus joueront un rôle important. Arnaud Feist, directeur général de l'aéroport de Bruxelles National, prévoit que dans un avenir proche, tous les passagers devront être testés avant d'être autorisés à monter dans l'avion. La semaine dernière, Brussels Airlines a effectué un premier vol d'essai au cours duquel les passagers devaient préalablement passer un test Covid-19 rapide. Feist s'attend à ce que cette méthode de travail devienne de plus en plus courante parmi les compagnies aériennes.

La situation est en tout cas "dramatique" en ce qui concerne les passagers, a déclaré M. Feist. Leur nombre est actuellement inférieur d'environ 90 % à la normale. "Cela a un impact majeur sur les opérations et le travail", a-t-il déclaré.



"L'aéroport de Bruxelles sera une véritable plaque tournante"

En plus du transport aérien, la visite de travail du Premier ministre a également porté sur le côté fret de l'aéroport, Brucargo. Il y a beaucoup d'activité en ce moment, et en plus de cela, les préparatifs battent leur plein pour que les vaccins contre le coronavirus, une fois qu'ils seront là, soient introduits et mis en œuvre. Une task force prépare tous les scénarios possibles, a déclaré Nathan De Valck, responsable du département cargo de l'aéroport. Il a également montré au Premier ministre les camions réfrigérés - "frigoboxes sur roues" - que l'aéroport a mis au point il y a quelques années afin de pouvoir transporter des vaccins et des médicaments, entre autres, de leur entrepôt à l'avion à une température constante.

"La Belgique est un pays pharmaceutique. Nous jouerons un rôle important dans la production des vaccins (par exemple chez Pfizer à Puurs), mais aussi dans leur manipulation logistique", a déclaré M. De Croo. "L'aéroport de Bruxelles sera une véritable plaque tournante pour l'importation et l'exportation de vaccins et sera un de ces endroits qui garantira que les millions de vaccins pourront être exportés, et certains d'entre eux également importés.

La visite de travail avait débuté par une visite du centre d'essai à l'aéroport. Une moyenne de 600 personnes par jour y sont actuellement testées pour le coronavirus, a déclaré le chef de projet Emir Sadiki d'Ecolog, qui dirige le centre. Ce nombre est en augmentation, en partie parce que depuis cette semaine, les Belges qui se rendent en Espagne doivent pouvoir présenter un test de dépistage du coronavirus négatif.