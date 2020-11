Une altercation a eu lieu entre Denis Ducarme (MR) et le chef de cabinet de la ministre de la Défense, au terme d’une commission à la Chambre mercredi. Ludivine Dedonder (PS) a envoyé un courrier au Premier ministre et à Eliane Tillieux, présidente de la Chambre, pour dénoncer “des insultes et propos menaçants” du député libéral. Denis Ducarme, ce week-end, a envoyé à son tour un courrier à De Croo et Tillieux pour défendre sa version des faits, dont il relativise la portée.