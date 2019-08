L'équipe Jean-Marc Nollet-Rajae Maouane sera le seul duo à se présenter à la co-présidence d'Ecolo, ont confirmé les Verts à l'issue d'un Bureau politique ce lundi. Le co-président sortant et la députée bruxelloise ont insisté sur l'importance d'Ecolo comme "parti central" et non "parti centriste". "Nous n'avons pas vocation à être un parti centriste mais un parti central, nous n'avons pas vocation à faire l'appoint", a expliqué Mme Maouane.

"Notre job sera de faire vivre le parti à côté des participations", a ajouté M. Nollet, alors que les Verts ont intégré la majorité bruxelloise et négocient en Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les nouveaux dirigeants ont également indiqué : "Notre duo pour la coprésidence incarne la volonté de jeter des ponts, de créer du lien dans notre société : des ponts entre les générations, entre les vécus, entre les milieux. Il s’agit d’une réponse à celles et ceux qui veulent diviser".

Le duo s'inscrit dans la continuité de ce qui a été initié par la co-présidence précédente élue en 2015, soit Zakia Khattabi et Patrick Dupriez. Son projet s'articule autour de 6 thèmes, dont la nature, la prospérité et le temps.

"A côté de la bataille politique, il y une bataille culturelle qui se joue. Il faut concevoir un imaginaire autre que: je produis, je consomme, je pollue", a souligné M. Nollet.

L'assemblée générale du parti se prononcera le 15 septembre sur la candidature.

Pour rappel, Zakia Khattabi ayant décidé de ne pas se représenter à la tête des Verts, Jean-Marc Nollet a dû chercher une remplaçante à la Bruxelloise. Il a jeté son dévolu sur Rajae Maouane, Molenbeekoise de 30 ans.

Les règles internes à Ecolo stipulent que la coprésidence doit se composer d'un homme et d'une femme, d'un Bruxellois et d'un Wallon.