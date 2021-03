Les écologistes ont annoncé ce matin par voie de communiqué qu'ils souhaitaient auditionner Frank Robben, le patron de la Smals qui s'occupe des systèmes informatiques relatifs au testing, au tracing et à la vaccination.

"Suite aux révélations de la presse ce matin au sujet du projet "Putting data at the center" de l'asbl Smals qui aurait comme objectif de constituer un carrefour de toute une série de bases de donnée concernant les citoyens et les entreprises, le groupe Ecolo-Groen à la Chambre exige que toute la transparence soit faite sur ce projet", indique le communiqué.

"Ce que nous apprenons de ce projet Putting data at the center et de ses objectifs nous semblent totalement inacceptables", déclare Cécile Thibaut, députée fédérale Ecolo. "Nous demandons dès lors que Frank Robben soit entendu dans les meilleurs délais en commission parlementaire afin de faire toute la lumière sur ce projet, ses balises et sa légitimité démocratique."