La culture est le secteur le plus impacté par la crise avec des pertes économiques de 93 %, et le secteur qui le restera le plus longtemps avec un retour à la "normale" pas avant 2021.

Écolo (la députée Julie Chanson) et Groen ont déposé mardi une proposition de loi au Parlement fédéral pour soutenir les artistes et techniciens de la culture durant la crise du Covid-19. À côté des mesures de soutien prises par les Communautés et Régions, le niveau fédéral est en effet seul compétent pour le statut social des artistes (et techniciens de la culture), en particulier ceux qu’on appelle en France les "intermittents", qui n’ont pas de contrat à durée indéterminée et qui vivent de contrats successifs.

Rien n’est en effet prévu pour tous ceux (nombreux) qui avaient un contrat en cours ou qui avaient signé un contrat annulé par la crise mais qui ne peuvent justifier d’avoir eu auparavant des contrats successifs de minimum trois mois chaque fois. Les artistes qui ont eu des contrats successifs plus courts que trois mois et qui perdent avec la crise leurs contrats en cours n’ont pas aujourd’hui droit au chômage économique et n’ont plus rien que le CPAS.

Le fonds qu’Écolo propose de créer leur fournirait un "revenu de solidarité" pour la durée de la crise, équivalent à une allocation de chômage normale (soit 1200 euros). Ce fonds compenserait aussi - avec un forfait de 300 euros en plus - la perte de revenus due à la perte d’un contrat à cause du confinement. Cette indemnité serait accessible autant aux artistes ayant droit au chômage qu’à ceux qui bénéficieraient de ce revenu de solidarité. Écolo-Groen propose, encore, d’autoriser, sans conditions, le cumul des allocations sociales et la perception des droits d’auteurs.

Le montant du fonds dépendra du volume de la demande.