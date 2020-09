La confiance entre les parties assises autour de la table pour voir si des négociations peuvent être entamées s'accroît. "Cela se remarque à la table, car il est désormais possible de parler de sujets qui n'étaient pas négociables auparavant." C'est ce qu'a déclaré la présidente de Groen, Meyrem Almaci, dans De Morning. Les libéraux, les socialistes, les verts et les démocrates chrétiens se retrouvent à 9 heures avec l'informateur royal Egbert Lachaert, avant que ce dernier ne fasse son second rapport au roi Philippe dans l'après-midi.

Almaci a déclaré qu'autour de la table, il y a une "conscience très profonde" que des solutions doivent être trouvées après 14 mois. Selon elle, il s'agit de se transcender soi-même. La présidente de Groen a reconnu qu'il y a eu des discussions sur les dossiers de l'avortement et de la déconnexion nucléaire, à propos desquels tous les partis ne sont pas sur la même ligne. Cependant, elle a veillé à ne pas prendre de positions fortes. "Les négociations se déroulent autour de la table, pas dans la gazette."

Jeudi, PS, sp.a, Open Vld, MR, Groen, Ecolo, CD&V et cdH étaient déjà à la table des négociations, mais il n'y a pas eu d'accord pour entamer de véritables négociations gouvernementales. A 9 heures, les quatre familles politiques se retrouveront...

Egbert Lachaert fait à nouveau rapport ce vendredi

Il ne s’y rendra pas les mains vides, maintenant que le président de CD&V, Joachim Coens, a accepté de s’asseoir avec les libéraux, les socialistes et les Verts pour la formation d’un gouvernement fédéral.

Lorsque Lachaert a visité le Palais la semaine dernière, il avait souligné "des discussions constructives pour la formation d'un gouvernement majoritaire". L'informateur royal lui-même espérait "avoir des nouvelles des progrès réalisés" et "pouvoir passer à l'étape suivante". "Chacun devra bientôt préciser exactement ce qu'il veut", avait-t-il ajouté.

Il était alors loin d'être certain que le CD&V serait prêt à intervenir et à négocier une coalition dite "Vivaldi". Jusqu'à présent, le parti a toujours maintenu un gouvernement avec une majorité des deux côtés de la frontière linguistique, c'est-à-dire avec la N-VA. Ce week-end-là, les sept partis semblaient s'être assis autour de la table pour la première fois, mais leur importance a été immédiatement minimisée par Coens. Au sein de son parti, tous les nez ne sont pas dans la même direction.

Mercredi soir, Coens a indiqué qu'il voulait donner une chance aux discussions. Reste à voir s'ils réussiront. Le CD&V lui-même a deux demandes fermes en ce qui concerne les thèmes institutionnels et éthiques - la loi sur l'avortement. Mais les autres parties ne se présenteront pas non plus à la table des négociations sans une liste de souhaits. Lors des premiers entretiens de jeudi, il s'est avéré que le CDH avait également été invité. Avec le recul, la loi sur l'avortement et la question nucléaire se sont révélées être des thèmes délicats.

En tout état de cause, Lachaert peut, à moins que des mots lourds ne tombent le vendredi matin, en vue d'un début de négociations au Palais. Il reste à voir si le roi considère ainsi que la mission de Lachaert est accomplie ou s'il y aura une extension de sa mission. En tout cas, dans les deux semaines à venir, la confiance que la Chambre avait placée dans le gouvernement minoritaire de Filmès prendra fin.