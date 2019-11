La Liégeoise Christine Defraigne se classe troisième avec 1.899 voix (soit 14,01 % des votes exprimés). Elle est donc éliminée. Place à un second tour Bouchez-Ducarme (les résultats sont attendus pour le 29 novembre).

Contactée ce mardi soir, Christine Defraigne livre son analyse. " Les résultats sont une surprise : je ne m'attendais pas à une si faible participation électorale. Seulement 13.000 votes sur plus de 24.000 membres du parti alors que ces élections ont reçu toute l'attention des médias et que le MR est à la croisée des chemins... Par ailleurs, si l'on additionne mes résultats à ceux de Philippe Goffin et de Clémentine Barzin (également éliminés), cela prouve l'existence d'un réel courant social et progressiste au sein du MR. Ce courant est authentiquement libéral et non composé d'une bande de gauchistes comme certains l'ont affirmé durant la campagne..."

Christine Defraigne refuse d'appeler à voter pour Denis Ducarme ou pour Georges-Louis Bouchez à ce stade. " Je félicite les deux candidats qui passent au second tour et je me tiens à leur disposition s'ils veulent me rencontrer."

A titre personnel, l'ancienne présidente du Sénat se dit satisfaite par son score : " Je visais 15% et la troisième place. J'ai rempli ma mission dans des conditions humaines parfois difficiles... Je remercie du fond du coeur tous ceux qui m'ont soutenue."