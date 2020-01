Elio Di Rupo pointe du doigt la stratégie des nationalistes et de leur président.

Alors que les informateurs, Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR), sont attendus à 14 heures au Palais pour un rapport intermédiaire, il semblerait que la clarification qui leur avait été demandée quant à une possible alliance entre le PS et le N-VA n'ait pas abouti positivement. "Les socialistes et les nationalistes se voient, se parlent, a ainsi relaté Elio Di Rupo. Mais la N-VA n'accepte rien de ce que nous préconisons comme étant des éléments sociaux essentiels pour les citoyens". Une déclaration qui vient confirmer les derniers échos sur l'échec d'un consensus entre les deux partis. Ce nouvel espoir d'une possible alliance était né le week-end dernier après les voeux de Bart De Wever , au cours desquels le président nationaliste avait tendu la main aux socialistes.