Lors de son discours au Parlement wallon (Namur) pour demander que soit octroyé à son gouvernement, Elio Di Rupo (PS), le ministre-Président wallon a paraphrasé le Président français, Emmanuel Macron : « Je dirais que nous sommes en guerre. En guerre contre un ennemi invisible, un ennemi qui tue ».

Le chef du gouvernement wallon a également anticipé d’éventuelles futures mesures de confinement qui pourraient être prises dès ce soir à l’échelle du pays.« Nous verrons dans les prochaines heures, lors de la prochaine réunion du conseil national de sécurité quels attitudes adopter. Si nous prenons toutes ces mesures, c’est pour éviter la propagation du virus ».

Afin de préserver les députés wallons de contacts superflu lors de ce débat sur l’octroi des pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon, chaque groupe politique était installé dans une salle de commission différente. Seuls les orateurs, les ministres et quelques autres avaient accès à al salle des séances plénières. Le vote aura lieu après les discours par appel nominal. Une manière de procéder afin d’éviter d’avoir trop de députés dans la même salle.

Elio Di Rupo a également annoncé qu’il comptait travailler main dans la main avec le fédéral. Et pour les indépendants et entreprises qui doivent fermer, il a annoncé plusieurs mesures qui pourraient être prises dans les jours qui viennent. « Il faudra des reports de charges fiscales et sociales, de charges bancaires. Les factures d’eau et d’électricité devront être suspendues pendant la crise ».

Précisons aussi que plusieurs députés wallons et un ministre étaient confinés chez eux pour cause de maladie.