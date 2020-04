Le virologue avait estimé sur Twitter que la libérale se livrait à une "propagande dangereuse pour la santé".

Au coeur d'une vive polémique depuis la publication de sa vidéo ce dimanche 29 avril , Els Ampe est bien décidée à ne pas faire marche arrière. Interviewée par Bruzz, la candidate à la présidence de l'Open Vld a réitéré sa demande de mettre un terme à la "dictature du confinement" dès le début du mois de juin. "Il n'y a aucune donnée scientifique qui encourage à maintenir ce lockdown", a répété l'ancienne échevine bruxelloise. Comme elle l'avait déjà affirmé dans les deux vidéos publiées sur son compte Twitter, Els Ampe a estimé qu'il n'y aurait plus de mort ni d'hospitalisation en Belgique liés au coronavirus à la mi-mai.Pour appuyer ses dires, la libérale flamande avait cité le virologue de la KULeuven, Marc Van Ranst. Ce dernier n'avait toutefois pas apprécié le message lancé par la femme politique . "De la propagande dangereuse pour la santé", lui avait-il répondu sur Twitter. Mais pour Els Ampe, ce n'est pas ses propos qui posent problème mais bien ceux qu'ont tenus de nombreux virologues jusqu'à présent. "Il a été sacrement dangereux que des spécialistes aient nié que le port du masque était nécessaire", a rétorqué la libérale flamande sur Bruzz.Mais la candidate à la présidence de l'Open Vld ne s'est pas arrêtée là. Elle a également reproché à Marc Van Ranst d'avoir sous-estimé le Covid-19 au début de la crise sanitaire. "J'ai été l'une des premières à appeler à agir contre le coronavirus, début mars, a-t-elle ajouté. À l'époque, Marc Van Ranst parlait encore d'une 'simple grippe'. Ça, ça me semble être une remarque mortelle. Des gens sont morts!"Concernant ses motivations, Els Ampe a martelé vouloir se battre pour sauver l'horeca et la santé mentale des gens. "Nous nous concentrons trop sur un aspect de cette lutte", a-t-elle regretté. La libérale flamande est toutefois consciente de se mettre à dos une partie de son parti. La ministre de la Santé, Maggie De Block, également membre de l'Open Vld avait recadré la candidate à la présidence du parti, affirmant "ne pas soutenir de tels propos". "Lorsque vous défendez votre opinion, vous ne vous faites pas toujours des amis, a conclu Els Ampe sur Bruzz. "Vous pouvez apprécier quelqu'un et faire partie de la même famille politique, tout en ayant un avis tout à fait différent".