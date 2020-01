L’exclusion du député-bourgmestre Emir Kir du parti socialiste n’est pas sans conséquence pour la coalition arc-en-ciel.

La nouvelle est tombée cette nuit, sur le coup d’une heure du matin. Au terme d’une réunion de plusieurs heures, la commission de vigilance du PS bruxellois a pris la décision d’exclure Emir Kir du Parti socialiste (PS).

Pour rappel, le député-bourgmestre de Saint-Josse était visé par une plainte d’un militant pour rupture du cordon sanitaire, après avoir accueilli et rencontré deux maires turcs du MHP, un parti d’extrême droite, ce qui a été jugé « incompatible avec la qualité de membre du PS », par la même commission de vigilance.

Une décision qui n’est toutefois pas sans conséquence à plus grande échelle. Comme l’indique Hendrik Vuye, ex-responsable et député N-VA, sur Twitter : « La coalition arc-en-ciel n’a plus de majorité à la Chambre des représentants. » En effet, avec seulement 75 sièges sur 150, la coalition arc-en-ciel (PS, SP.A, MR, Open VLD, Ecolo, Groen) perd sa majorité.

Un élément certes non négligeable, même si dans les faits - et malgré les appels à former cette coalition arc-en-ciel – les informateurs George-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) avaient officiellement abandonné la piste d’un arc-en-ciel à 76 sièges lors de leur dernière conférence de presse. Sans le CD&V, la majorité était également jugée trop juste pour monter au gouvernement fédéral.