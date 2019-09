Le gouvernement fédéral a fait le point vendredi sur la préparation de la Belgique à l'égard du Brexit à six semaines de l'échéance des discussions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. "Nous sommes prêts autant qu'il est possible de l'être même si nous mesurons bien qu'il y a un certain nombre de points que nous ne pouvons pas prédire", a assuré le Premier ministre, Charles Michel. Cette année, un budget de 10 millions d'euros a été libéré. L'an prochain, il s'élèvera à 20 millions d'euros. L'un des premiers défis est le recrutement d'agents pour les Douanes, l'Agence Fédérale de la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) et la police.

Si la Grande Bretagne devient un pays tiers, la tâche des Douanes sera considérablement accrue. Le recrutement de 386 douaniers a été lancé, 289 sont à l'oeuvre, 29 le seront bientôt, s'est félicité le ministre des Finances, Alexander De Croo.

L'incertitude demeure quant aux termes de la sortie du Royaume-Uni. Mais ces agents demeureront nécessaires même si un accord commercial est conclu avec l'Union européenne, a assuré le l'administrateur-général adjoint des Douanes, Stephan Legein.

A la police, trente agents supplémentaires ont été recrutés et sont affectés en Flandre occidentale. L'impact du Brexit se fera sentir au port de Zeebrugge et dans les ports du nord de la France. L'un des problèmes qu'il faudra résoudre sera celui du transport routier vu les formalités que devront remplir les transporteurs. Une campagne a d'ailleurs été menée dans les pays d'Europe centrale et orientale afin de dissuader les transporteurs de se rendre à Zeebrugge sans les documents douaniers ad hoc.