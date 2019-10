Politique belge En l’absence de gouvernement, la Chambre monte en puissance Antoine Clevers

Alerte au raz-de-marée législatif. Plus de quatre cents propositions de loi ont déjà été déposées à la Chambre des représentants depuis l’installation de l’assemblée, le 20 juin. On y retrouve, entre autres, les priorités des partis martelées pendant la campagne électorale, comme la pension minimale à 1 500 euros pour le PS ou des mesures restreignant le regroupement familial pour la N-VA. Et faute d’un gouvernement en bonne et due forme - et pas près de voir le jour -, le Parlement compte bien assumer son rôle.