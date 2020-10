"Nous savons que ce qui viendra après n'est guère réjouissant et 2021 sera sans doute pire que 2020", a-t-il pointé en estimant notamment que le gouvernement s'est montré trop optimiste en ce qui concerne les recettes attendues tandis qu'il a sous-estimé les dépenses.

"Vous devez accepter le rôle de l'opposition. C'est le clou qui dépasse qui appelle le marteau. Si aucun clou ne dépassait de votre budget, nous ne serions pas obligés de jouer au marteau", a poursuivi André Antoine.

"Mon propos ne se veut pas critique mais réaliste. Votre rôle, c'est d'être l'artisan du budget et nous, opposition, nous en sommes les comptables. Je dois bien dire que vu les montants engagés dans votre exercice 2021, je ne suis pas rassuré", a-t-il encore ajouté.

La semaine passée, au terme d'un conclave budgétaire inexorablement placé sous le signe de la crise sanitaire, le gouvernement wallon a accouché d'un triple budget, comprenant un budget ordinaire, une enveloppe covid et une autre, d'un montant de 1,684 milliard d'euros, consacrée à la relance.

Dans le détail, la trajectoire budgétaire, à l'ordinaire, garde le cap d'un retour à l'équilibre en 2024, avec un déficit public prévu de 400 millions en 2021; de 207 millions en 2022; de 274 millions en 2023 avant un retour à l'équilibre l'année suivante.

Dans ce budget initial 2021, les recettes s'élèvent à 13,8 milliards d'euros et les dépenses à 17,593 milliards pour un solde brut à financer de -3,783 milliards d'euros.

L'enveloppe covid, elle, comprend 361 millions d'euros pour les dépenses liées à la crise, 202 millions pour un buffer - une provision - covid "afin de faire face à un rebond éventuel de l'épidémie" l'année prochaine et 225 millions de baisse de recettes, soit un total de 788 millions d'euros qui s'ajoutent aux 2,093 milliards de 2020, soit un total estampillé covid de 2,881 milliards d'euros "à ce stade".

Enfin, l'enveloppe consacrée à la relance et à la transition s'élève pour sa part à 1,684 milliard d'euros, dont 606 millions pour le Plan wallon de Transition; 250 millions liquidés sur les 500 millions engagés en 2021 pour Get Up Wallonia et 577 millions pour la relance dans les crédit des différents ministres et des Unités d'administration publique (UAP).

"La crise sanitaire nous demande une adaptation constante, notamment de nos budgets et de nos sources de financement. La situation d'urgence que nous vivons actuellement nous impose également un travail de flexibilité accru afin de permettre à notre Région de répondre rapidement et efficacement aux besoins qui évoluent jour après jour", a justifié le ministre Crucke.

"A cet égard, je ne peux que me réjouir du fait que la semaine dernière nous avons pu assumer l'impact budgétaire des urgences sans devoir entamer un exercice budgétaire complet. La flexibilité budgétaire apparaît - dans des situations d'urgence - comme un atout indéniable", a-t-il expliqué en soulignant le rôle des cavaliers budgétaires, "peu orthodoxes d'un point de vue budgétaire mais qui permettent d'avoir une flexibilité essentielle dans des période comme celle que nous vivons actuellement".

"Je n'en tire aucune conclusion définitive mais il faut bien admettre que cette année, sans ces cavaliers, la situation n'aurait sans doute pas pu être traitée avec l'urgence qui s'imposait", a conclu le ministre.