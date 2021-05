De la fête (virtuelle) du 1er mai libéral, une ligne de conduite politique se dégage nettement : le MR et son président Georges-Louis Bouchez ont décidé de bombarder le PTB. "Le PTB soutient des régimes dictatoriaux, qui ont réduit les libertés ou qui les suppriment et répriment les opposants politiques, comme au Venezuela et a des positions ambiguës face à des actes criminels au regard des droits de l’homme, par exemple vis-à-vis des populations ouïghoures en Chine", affirmait le jeune leader libéral dans son discours.