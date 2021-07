"Depuis ma nomination, je fais l'objet de violentes attaques personnelles qui n'ont été qu'en s'amplifiant. Indépendamment de ma nomination, le débat sur la neutralité est légitime, mais il ne peut se faire dans une volonté de nuire", a-t-elle indiqué dans une lettre à la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Sarah Schlitz (Ecolo),

"Aucun débat constructif ne peut émerger de pareils actes. Ce contexte de défiance et de violence à mon égard rend impossible l'exercice de ma fonction de manière efficiente", a-t-elle poursuivi pour justifier sa démission. "Je suis trop attachée au rôle essentiel de l’IEFH pour accepter que son action soit affaiblie par des mises en cause et des attaques personnelles incessantes."

Sa nomination par le gouvernement fédéral a fait l'objet d'une vaste polémique sur fond de débat sur les signes convictionnels et la neutralité de l'Etat en Belgique. Ce jeudi, Alexander De Croo et Sarah Schlitz ont dû s'expliquer devant le parlement, au sujet des propos tenus par la désormais ex-commissaire.

Sarah Schlitz réagit

Sarah Schlitz a réagi suite à l'annonce d'Ihsane Haouach. "J'ai pris acte de la décision de Madame Haouach que je regrette", indique-t-elle. "Elle avait été désignée pour cette mission parce qu'elle dispose des qualités requises, notamment en matière de gestion.Je comprends qu'elle aspire à pouvoir continuer sereinement son parcours professionnel et à faire cesser l'acharnement qu'elle subit depuis de nombreuses semaines. Je respecte bien entendu son choix et je lui souhaite de s'épanouir dans la suite de son parcours."