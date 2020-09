Leur entourage se voulait peu loquace sur le contenu des négociations et leur évolution, alors que les deux préformateurs, les présidents de l'Open Vld et du sp.a, Egbert Lachaert et Connor Rousseau, sont attendus lundi au palais royal pour rendre au roi Philippe le rapport final de leur mission, entamée le 4 septembre.

L'intention des partis de la coalition envisagée et baptisée Vivaldi, rassemblant sept partis (le PS, le sp.a, le MR, l'Open Vld, Ecolo, Groen et le CD&V), est que le souverain nomme, sur proposition de MM. Lachaert et Connor Rousseau, un formateur, appelé à devenir Premier ministre.

Les réunions ont repris jeudi en présentiel après que M. Lachaert se fut mis en quarantaine pour deux semaines le 8 septembre dernier à la suite d'un test positif au coronavirus. Les négociateurs étaient toutefois restés en contact par vidéo-conférence.

Les présidents et leurs proches collaborateurs ont entre-temps subi un second test, qui s'est révélé négatif pour tous les sept, ont précisé MM. Lachaert et Rousseau.

Leur objectif reste de "travailler à la mise en place du nouveau gouvernement pour le 1er octobre", même si la discrétion restait de mise dimanche matin.