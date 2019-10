Souvenez-vous…. L'information avait fait grand bruit en juillet dernier et avait suscité un gros malaise jusqu'au sommet du PS. On avait appris que Muriel Targnion (PS), la bourgmestre de Verviers, avait obtenu un poste de conseillère chez Luminus, le fournisseur d'électricité et de gaz.

Ce mandat est rémunéré à hauteur de 30.000 euros par an. Cette fonction avait été suspendue suite aux "affaires" chez Enodia (à l'époque : Publifin) et sa filiale Nethys mais avait soudainement réapparu au profit de la bourgmestre socialiste.

Ce poste de conseillère chez Luminus était en réalité un mandat indirectement lié à une autre fonction de Muriel Targnion : à l'époque, elle était présidente du conseil d'administration (CA) d'Enodia. L'intercommunale liégeoise est en effet actionnaire de Luminus.

Or, la bourgmestre socialiste a démissionné de cette présidence début octobre et a annoncé, il y a quelques jours, qu'elle renonçait également à son mandat de "simple" administratrice au sein du CA de l'intercommunale.

Dès lors, certains estiment logique que Muriel Targnion renonce également à ses fonctions de conseillère chez Luminus. Mais elle n'en a pas l'intention, nous affirme-t-on à bonne source. Ses fonctions chez Luminus sont tout à fait légales mais son refus d'y renoncer, dans un contexte de tornade éthique chez Nethys et chez Enodia, interpelle plusieurs acteurs liégeois.

"Son poste chez Luminus est en fait un mandat dérivé de Nethys et non d'Enodia. Je ne vois pas pourquoi elle devrait quitter ce poste parce qu'elle a renoncé à faire partie du CA d'Enodia", explique une source au coeur du dossier.

Nous n'avons pas réussi à contacter la bourgmestre de Verviers à ce sujet.