Le ministre fédéral de la Mobilité était soumis à un feu nourri de questions concernant l'annonce de la SNCB de fermer ces 44 guichets en 2021. La patronne de la SNCB, Sophie Dutordoir, a en outre fustigé jeudi midi l'attitude de M. Gilkinet, estimant que la confiance entre eux était rompue. Selon elle, le vice-Premier Ecolo était bien informé de la décision. Elle lui reproche l'envoi mardi d'un communiqué pour faire savoir qu'il désapprouvait la décision de la SNCB et qu'il demandait un moratoire sur la fermeture des guichets.

"Êtes-vous encore en capacité de mener des politiques ambitieuses en matière ferroviaire ?", s'est interrogée Catherine Fonck (cdH).

"Fermeture de guichets ou fermetures de gare, il n'y a qu'un pas et il nous faut de la clarté", a estimé Mélissa Hanus (PS).

"Que s'est-il passé pendant deux mois, entre la décision du conseil d'administration (en novembre) et la communication de la décision ? Est-elle partie dans un train fantôme ?", a ironisé François De Smet (DéFI).

"Est-ce Mme Dutordoir qui ment ? Ou vous ?", a questionné Maria Vindevoghel (PTB).

Emmanuel Burton (MR) a de son côté qualifié cette situation de "grave".

Seul le collègue de parti de M. Gilkinet, Nicolas Parent (Ecolo), a volé au secours du ministre: "Nous avons accueilli avec stupeur cette annonce. Elle ne correspond pas aux objectifs du gouvernement. Je salue votre désapprobation."

"Quand la SNCB m'a annoncé son intention de fermer 44 guichets, un plan préparé dans le courant de la précédente législature, j'ai émis mes réserves", a répondu Georges Gilkinet. "Formellement, ce point a été inscrit au CA fin novembre. L'ensemble des administrateurs - le CA de la SNCB ne compte aucun administrateur Ecolo -, y compris les représentants des partis qui m'interrogent, ont soutenu la décision. L'ancienne commissaire du gouvernement n'a pas introduit de recours et le pv a été approuvé à l'unanimité. Voilà les faits", a-t-il indiqué. "Mais j'ai un respect infini pour les équipes de la SNCB et je ne peux pas me satisfaire de cette situation."

"Mon ambition est de faire mieux correspondre l'action de l'entreprise à l'ambition du gouvernement", a poursuivi Georges Gilkinet. "Ce que j'ai fait après différents contacts avec l'administratrice générale. J'ai demandé par courrier au CA de revoir fondamentalement la décision sur quatre points: revoir la liste des gares où des guichets seraient fermés ; instaurer un moratoire par rapport à toute fermeture d'un lieu qui n'aurait pas fait l'objet d'une convention d'occupation commune ; garantir une salle d'attente couverte et chauffée, une heure avant le premier train jusque une heure après le dernier train ; et entreprendre des mesures concrètes contre la fracture numérique."

"Oui, la situation est difficile et les prochaines discussions avec la SNCB risquent d'être houleuses", a admis Georges Gilkinet. "Mais renforcer l'attractivité du train, c'est ma préoccupation principale. Je ne doute pas que nous pourrons poursuivre le dialogue avec la SNCB pour que la décision puisse être adaptée. Les gares doivent rester des lieux de vie." Le ministre a dès lors appelé les partis siégeant au CA de la SNCB à le soutenir dans cette démarche.

Le prochain conseil d'administration de l'opérateur ferroviaire est attendu mardi.