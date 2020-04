Dans les milieux politiques, un certain agacement commence à poindre : plusieurs scientifiques, très présents dans les médias, se perdent en conjectures sur la durée de la crise sanitaire, sur les mesures à prendre pour accompagner le "déconfinement". Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, estime que ces avis et analyses partagés auprès du grand public sont très précieux mais, constatant quelques excès, il appelle à la prudence et à la modestie face aux incertitudes du moment