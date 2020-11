Pour faire clair, il faudra patienter encore quinze jours, soit jusqu’au vendredi 27 novembre, pour voir s’il y a lieu ou non de maintenir, de renforcer voire - dans le meilleur des cas - d’adoucir l’état de confinement actuel sur notre territoire. Mais à ce stade donc, toutes les mesures sanitaires décrétées fin octobre restent d’application.

Car, et c’est précisément le point sur lequel les membres du Comité de concertation se sont accordés vendredi après-midi, la Belgique reste au niveau d’alerte 4 (état d’urgence) sur l’échelle Covid. L’éclaircie sanitaire enregistrée ces derniers jours ne permet en aucun cas d’envisager à ce stade un premier pas vers le "déconfinement", estiment-ils. Un terme qui, pour l’heure, n’est d’ailleurs pas employé par le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD).

Ce dernier ainsi que le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A) et les ministres-Présidents des Régions et des Communautés s’emploient en fait à finaliser une stratégie de survie voire, au mieux, de gestion de crise à mettre en place dans quinze jours. "Mais il faut bien reconnaître que nous naviguons à vue", a commenté vendredi M. Vandenbroucke. Le retour des vacanciers d’automne et la rentrée scolaire ce lundi 16 novembre sont des facteurs de risque à prendre en considération. "Compte tenu de la réouverture des écoles ce lundi, une extrême prudence reste de mise et le Comité de concertation a décidé de maintenir les mesures en vigueur actuellement", a ainsi communiqué vendredi le cabinet du Premier ministre.

"Spéculer sur Noël ne sert à rien…"

Sans surprise, la question qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières heures relative à la tenue des fêtes de fin d’année n’a pas été abordée ce vendredi lors de la réunion du jour. "Spéculer sur la manière dont on pourrait envisager le réveillon de Noël ne sert actuellement à rien, tout propos à ce sujet étant absolument prématuré", a ainsi évacué vendredi matin le ministre fédéral de la Santé.

Afin de phaser le plus opportunément possible le déconfinement des Belges, le Comité de concertation est également censé plancher sur son fameux baromètre de l’épidémie… qui divise les politiques. D’aucuns estiment en effet cet outil indispensable dans la mesure où il s’inscrit dans le prolongement des protocoles sanitaires déjà élaborés pour une série de secteurs professionnels. Mais voilà, le ministre Vandenbroucke, lui, n’est pas de cet avis…