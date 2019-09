Politique belge Face au PS, Theo Francken se montre pragmatique Frédéric Chardon

Au sein de la N-VA, certains estiment qu’il vaudrait mieux se replier sur la Flandre et son futur gouvernement Jambon 1er et laisser le fédéral aux autres partis plutôt que de devoir avaler de grosses couleuvres afin de former une coalition avec le PS. Mais une personnalité bien connue du parti nationaliste ne semble pas être de cet avis : à plusieurs reprises, Theo Francken, l’ancien secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, a appelé le PS à entamer sérieusement les discussions gouvernementales avec la N-VA. (...)