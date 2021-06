Le réseau social américain, Facebook a décidé de suspendre la campagne que mène actuellement le PTB sur le réseau.En effet, la Libre révélait le 4 juin que le parti vendait en ligne des t-shirts et des masques floqués d’une étoile (symbole du parti) aux couleurs nationales et du slogan “We are one”. Le PTB proposait aussi des drapeaux belges gratuits floqués du même logo.Si le nom du parti apparaissait en tout petit, Facebook a estimé que ce n’était pas suffisant et qu’il existait donc une ambiguïté. Facebook exige donc pour lever la suspension de cette campagne que le PTB précise de manière plus clair qu’il s’agit d’une campagne politique.