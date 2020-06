Le ministre bruxellois Alain Maron, qui est notamment en charge de la Transition écologique et de l’Environnement a annoncé le lancement d’un nouvel appel à projet sur Twitter.

Le mandataire Ecolo précise que la région bruxelloise offrira un soutien “méthodologique et financier” à la réalisation d’actions concrètes de lutte contre le dérèglement climatique. Posant au milieu de l’Avenue du Roi (Saint-Gilles), Alain Maron indique que cette étroite allée centrale “se transformera en champ de céréales, qui serviront à faire du pain qui pourra être cuit dans le four communautaire qui y sera installé ! C’est le type d’action concrète que j’entends soutenir.” Les internautes lui ont notamment fait remarquer que les céréales ont besoin de soleil pour pousser, et qu’il faudra envisager d’abattre les arbres pour faire passer la moissonneuse-batteuse…