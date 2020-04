La question se pose depuis plusieurs semaines: faut-il intégrer le traçage numérique dans la stratégie de déconfinement du pays? Olivier Maingain a partagé son avis sur Twitter.

L'ancien président de DéFI, remplacé par François De Smet depuis le 1er décembre 2019, a donné son avis sur Twitter ce mardi matin et il est tranché. "Je suis opposé à tout traçage numérique des personnes infectées d'une maladie. C'est une atteinte à ce qui est le plus personnel, la santé".



Pour celui qui détient le record de longévité à la tête d'un parti politique belge, la stratégie de déconfinement doit surtout reposer sur un dépistage plus important : "Pour lutter contre la propagation du virus, il faut généraliser les tests et la mise en quarantaine des personnes infectées."

Olivier Maingain demande à son parti "d'être plus ferme et plus clair sur cette question de principe essentiel".