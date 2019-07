Auteur, sous l’ancienne législature et à la demande de la Région bruxelloise, d’une étude menée avec ses collègues de l’ULB, Joëlle Sautois et Emmanuel Slautsky, le professeur de droit constitutionnel Mathias El Berhoumi (Université Saint-Louis) nous a confirmé, lundi, que la création d’écoles bilingues à Bruxelles est possible dès à présent, sans attendre une hypothétique réforme de l’État.