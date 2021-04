Le Comité de concertation a donc confirmé qu’à partir du 8 mai, les activités organisées à l'extérieur seront autorisées avec un maximum de 25 participants et ce, pour tous les âges, sans public et sans nuitée. On parle ici d'activités sportives mais aussi de loisirs entre autres. Les enfants jusqu’à 12 ans inclus peuvent se retrouver à l’intérieur avec 10 participants maximum. Ceci ne fait que confirmer le plan plein air, remis à l'agenda par le Codeco le 14 avril dernier.

Mais il y a du neuf : on en sait plus sur l'agenda des assouplissements qui nous attendent cet été. Notez bien la date du 25 juin : c'est à partir de cette échéance que les activités organisées à l’intérieur et à l’extérieur (camps d'été, stages, etc.) seront autorisées avec un maximum de 50 participants. Concernant les camps de jeunes, les nuitées redeviendront également autorisées à partir de cette date. Enfin, les foires, brocantes et marchés aux puces non professionnels seront également autorisés à partir de juin.

Le prochain Codeco se réunit le 11 mai.