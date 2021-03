La France et la Belgique coopèrent depuis très longtemps dans de multiples domaines, qu'il s'agisse de l'enseignement, de la recherche, en matière économique, etc. Les deux pays vont également mettre l'accent sur l'échange d'expertises et de bonnes pratiques en matière administrative. Plusieurs domaines pourraient faire l'objet d'une entraide franco-belge: la durabilité, une politique de ressources humaines innovante qui tiendrait mieux compte de la santé mentale des agents, une politique du personnel qui reflète correctement la société grâce à une représentation plus marquée des femmes et des personnes issues de groupes minoritaires.

La coopération renforcée joue aussi en faveur des partenaires avec lesquels la France et la Belgique ont lancé des projets de collaboration. Il s'agit d'un projet de partage d'expertise avec les institutions publiques tunisiennes, mais également un projet d'appui de la Belgique et de la France avec la République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de la révision des programmes de l'École nationale d'Administration (ENA) à Kinshasa.