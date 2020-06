Dix partis se sont mis d’accord sur une proposition de loi pérennisant le fonds "Blouses blanches".

Un accord a été dégagé entre dix partis pour pérenniser le fonds "Blouses blanches" : 402 millions d’euros seront consacrés annuellement à la formation et à l’engagement du personnel soignant, ont annoncé mercredi soir les députés Marc Goblet (PS), qui préside le groupe de travail à ce sujet, et Jan Bertels (SP.A). En novembre 2019, pour rappel, ce même groupe de travail avait permis d’adopter une première proposition de loi de Jan Bertels pour libérer 67 millions d’euros afin de créer des emplois supplémentaires dans le secteur du personnel soignant.

Une enveloppe de 354 millions pour l’emploi

Le nouveau texte légal, prévoyant l’enveloppe de 402 millions, est le fruit d’un long travail de concertation avec les partenaires sociaux. Il est par ailleurs cosigné par les députés des familles socialiste, libérale et écologiste, du CD&V, du CDH, du PTB et de la N-VA. Mettre d’accord ces formations au profil idéologique si différent n’a pas été une chose aisée. "Ce texte est l’aboutissement d’un bras de fer avec l’Open VLD et le cabinet de Maggie De Block mais aussi avec le MR. Leurs réticences ont été levées au fur et à mesure que l’épidémie progressait, note l’un des négociateurs, situé à la gauche de l’échiquier politique. Cela peut sembler étonnant mais la N-VA est restée relativement en retrait dans ce dossier."

De cette manne, 354 millions d’euros seront affectés au renforcement de l’emploi du personnel soignant salarié - dont 320 millions pour recruter du personnel salarié à domicile ou à l’hôpital et 35 millions pour renforcer la formation et mettre en place des projets de tutorat. À ceci, s’ajoutent 48 millions d’euros pour améliorer l’emploi du personnel soignant indépendant.

Les emplois créés le seront "dans le respect de la concertation sociale qui fixera la priorité afin d’alléger la charge de travail des soignants et d’améliorer les soins aux patients", insistent Marc Goblet et Jan Bertels, qui déplorent que le secteur soit surchargé en Belgique, avec en moyenne 9,4 patients par infirmier alors que la norme de sécurité internationalement acceptée est de 8 patients par infirmier maximum. En fin d’année, une évaluation de l’impact du fonds sera réalisée afin de réajuster, éventuellement, la ventilation ou les conditions d’octroi de ses montants.

Les maisons de repos pas concernées

Pour Laurence Hennuy, députée fédérale Écolo ayant travaillé sur la rédaction de la proposition de loi, la pérennisation du fonds "Blouses blanches" n’est qu’une première étape pour venir en aide au secteur. "Une seconde étape sera nécessaire pour revaloriser les infirmières, explique-t-elle. Il ne faudra pas l’oublier. Elles ont démontré à quel point elles constituent un pilier de notre société."

Remarque : ces fonds débloqués par le fédéral ne concernent pas directement le personnel soignant des maisons de repos qui relèvent du niveau de pouvoir régional. En coulisses, plusieurs observateurs politiques y voient une nouvelle fois la nécessité de refondre l’architecture institutionnelle belge.