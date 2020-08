Ce mardi, Écolo et Groen sont attendus par les deux préformateurs chargés par le Roi de trouver une majorité fédérale. Paul Magnette, président du PS et Bart De Wever, son homologue de la N-VA, veulent voir si les deux partis écologistes sont prêts à rejoindre un quintet déjà constitué - la N-VA, le PS, le SP.A, le CD&V et le CDH - pour former le nouveau gouvernement fédéral.