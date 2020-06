Le leader du PS Rudy Demotte ne voit plus de solution pour la formation fédérale. "A moins de nouvelles élections", dit-il dans une interview accordée à De Zondag.

Demotte doute fortement des chances de succès d'un gouvernement majoritaire sans le PS, comme ce serait le cas actuellement. "Je ne vois aucun signe dans cette direction. Mais si cela devait réussir, nous jouerons notre rôle dans l'opposition. Cela signifierait que le sp.a se séparerait du PS. Je n'y crois pas. Paul Magnette et Conner Rousseau partagent la même vision de la société. De plus, ce gouvernement ne compterait guère de francophones. Seul le MR. Et peut-être le CDH, bien que je n'entende pas grand-chose de ce côté-là. Ce serait une sacrée minorité francophone", dit Demotte.

"Le puzzle est difficile. (...) Les positions sont tellement opposées. Un gouvernement minoritaire était une solution. Nous avons mis cela sur la table. Mais alors les libéraux disent non. Et le CD&V ne veut pas se passer de la N-VA. Non, je ne vois pas de solution".

Dans l'interview, Rudy Demotte revient également sur l'approvisionnement stratégique en masques buccaux, qui n'a pas été remplacé par la ministre autorisée Maggie De Block (Open Vld) lorsque la date d'expiration a été dépassée. "J'aurais suivi un chemin différent", dit Demotte. "Si vous détruisez ce stock, vous devez être sûr de le remplacer. Mais je ne parlerai pas d'une erreur fatale. Je ne vais pas non plus dire que Mme De Block est la seule coupable. Ce ne serait pas une analyse juste".