Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem (CD&V) voit les paroles de Paul Magnette et de Conner Rousseau, jeudi soir aux vœux de Nouvel an du PS à Obaix, comme une potentielle ouverture de la famille socialiste envers la N-VA, a-t-il laissé entendre jeudi soir sur le plateau de "Jeudi en Prime" (RTBF). "Au début des pourparlers, j'ai entendu à un certain moment 'jamais avec la N-VA', et ce soir je ne l'ai pas entendu. C'est donc un nouveau fait politique", a assuré Pieter De Crem qui y voit une certaine ouverture. Dans les propos du président du PS, et dans ceux de son homologue du sp.a, "je vois que les portes ne sont pas, ou plus, claquées", ajoute-t-il. "Ce n'est pas une invitation à la valse, mais je ne vois pas d'exclusives mentionnées dans les discours de MM. Magnette et Rousseau".

Pour le reste, les "conditions" du CD&V restent les mêmes, pour la formation d'un futur gouvernement fédéral plusieurs mois après les élections, a-t-il encore martelé: le "plus grand parti de Flandre, et même du Royaume", doit "avoir l'opportunité de participer aux négociations", et le futur exécutif doit bénéficier d'une majorité dans le groupe linguistique néerlandophone. Ce qui revient dans les faits à une seule et même exigence: la N-VA doit être impliquée, ce que maintiennent les chrétiens démocrates flamands malgré l'opposition manifeste entre les programmes des socialistes et nationalistes.

Paul Magnette a surtout, jeudi soir, mis au défi la N-VA de démontrer sa sincérité, cinq jours après que le président de ce parti, Bart De Wever, eut semblé faire une ouverture en direction des socialistes.