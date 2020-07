Le président du CD&V pourrait annoncer, ce jeudi 2 juillet, qu'il met un terme à la mission, qu'il s'était attribuée conjointement avec Georges-Louis Bouchez (MR) et Egbert Lachaert (Open Vld). Le trio s'active pourtant depuis plusieurs jours en vue de la formation d'une coalition Arizona (MR, Open Vld, CD&V, sp.a et cdH). La raison du possible abandon de Coens ? Le vote sur la réforme de l'IVG qui pourrait avoir lieu, ce jeudi, à la Chambre. Les démocrates-chrétiens souhaitaient repousser le vote. D'après le Tijd, un marché avait été convenu entre le CD&V et le MR pour postposer les discussions après les vacances. Le président libéral a toutefois contesté l'existence d'un tel accord entre les deux partis.

Mais la décision du président du MR, annoncée notamment via Twitter, aurait poussé Coens dans ses retranchements. "Seul le vote permet l’expression de la volonté populaire via ses représentants, a écrit le Montois sur Twitter. La fierté du mouvement libéral est et restera la liberté de vote sur les questions éthiques. Aujourd’hui, le choix sera historique quelle que soit l’issue." Si l'on ne sait pas encore à cette heure si le vote aura bel et bien lieu, il aura en tous les cas des conséquences sur les négociations fédérales.