Formation fédérale: Koen Geens serait chargé d'une mission par le Roi pour un gouvernement de type PS-N-VA

Le vice-Premier ministre et ministe de la Justice Koen Geens (CD&V) devrait être chargé d'une mission par le Roi, ce vendredi soir, pour un gouvernement de type PS/N-VA. Il s'agirait donc d'une nouvelle tentative d'une coalition à six partis (MR, Open VLD, PS, SP.A, N-VA, CD&V). Rudy Demotte et Geert Bourgeois avaient été chargés par le Roi de mettre en oeuvre cette coalition il y a plusieurs semaines mais avaient échoué. Le diplomate Koen Geens aura-t-il plus de succès ?