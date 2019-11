Le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq est le premier membre de l'Open Vld à plaider ouvertement pour une coalition "arc-en-ciel" au fédéral. "Se taire n'est plus une option", estime-t-il dans une carte blanche publiée dans De Standaard. "A la place de qualifier une coalition 'arc-en-ciel' d'impossible, de pas souhaitable ou de dernière option, les socialistes, les libéraux et les verts devraient saisir cette opportunité pour opérer un changement d'avis complet. Un arc-en-ciel: non pas par nécessité, mais par conviction", estime le bourgmestre gantois.

Avec de tels propos, M. De Clercq se distancie des libéraux "qui continuent de croire qu'il n'y a pas d'autre option et que la N-VA doit absolument être au gouvernement".

Mathias De Clercq © Belga



Le vice-premier ministre Alexander De Croo et le chef de groupe à la Chambre Egbert Lachaert ont déjà exclu la possibilité d'une coalition "arc-en-ciel". "Sans le PS et la N-VA, il n'y aura pas de gouvernement stable", selon M. De Croo. La ligne à la tête du parti libéral flamand est qu'une coalition "bourguignonne" (N-VA, PS, sp.a, Open Vld, MR) serait "difficile", mais qu'un arc-en-ciel serait "plus difficile encore".

M. De Clercq, qui mène à Gand un collège formé de l'Open Vld, Groen, le sp.a et le CD&V, ne favorise pas la piste "bourguignonne", qu'il décrit comme une coalition de "l'impuissance, de la méfiance et des chamaillerie".

Formez votre propre coalition