À un duo de socialistes succède un trio "orange-bleu"… Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) et Joachim Coens (CD&V) prennent le relais après l’initiative de Paul Magnette et Conner Rousseau. Mardi, les présidents du PS et du SP.A ont remis leur rapport à la Première ministre. Faute d’autres solutions praticables, ils ont proposé la constitution d’un gouvernement tripartite réunissant la famille socialiste (PS et SP.A), la famille libérale (MR et Open VLD) et la famille démocrate-chrétienne/humaniste (CDH et CD&V).